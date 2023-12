Eguana Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Eguana verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -87,88 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -92,37 Prozent darstellt. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors liegt Eguana um 89,73 Prozent unter der mittleren Rendite von 1,85 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eguana bei 0,13 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,03 CAD um -76,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,04 CAD, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht und die Aktie zu einem "Schlecht"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eguana-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine überkaufte Bewertung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Eguana damit ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind alle Einstufungen "Gut", was im Durchschnitt auf ein "Gut"-Rating für das Wertpapier hindeutet. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 1233,33 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält die Eguana-Aktie von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.