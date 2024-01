Eguana Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Eguana Aktie: Bewertungen und Analyse

Die Eguana Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Eguana Aktie einmal als "Gut" und kein einziges Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,03 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 1233,33 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0,4 CAD führt. Insgesamt erhalten die Eguana Aktie eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eguana Aktie beträgt 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 50 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch höher als üblich und führte zu zunehmender Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Eguana Aktie gemäß den Bewertungen und Analysen eine unterschiedliche Einschätzung, von "Schlecht" bis "Gut", je nach Kategorie und Zeitraum der Analyse.