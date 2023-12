Eguana Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den letzten Wochen konnte bei Eguana eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, negative Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen nahm ab. Daher wird Eguana in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (2,67 %) weist Eguana eine Dividende von 0 % auf. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung im Vergleich niedriger ausfällt und daher als "Schlecht" einzustufen ist.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Eguana-Aktie abgegeben, von denen 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Eguana-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0,4 CAD, was ein Aufwärtspotential von 1233,33 Prozent bedeutet.

In Bezug auf die technische Analyse der Eguana-Aktie ergibt sich eine negative Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weisen auf eine Abweichung hin, die zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Eguana in verschiedenen Bereichen überwiegend negative Bewertungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.