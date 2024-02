Egetis Therapeutics AB Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Egetis Therapeutics-Aktie wird von Fachleuten kritisch bewertet. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 13,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Die technische Analyse ergibt eine Gesamtbewertung von "Gut", da der gleitende Durchschnittskurs und der GD200 positiv abschneiden. Das Anleger-Sentiment fällt ebenfalls positiv aus, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zu finden sind. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Egetis Therapeutics-Aktie.

