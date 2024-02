Egetis Therapeutics AB Aktie: Gigantischer Hammer!

Egetis Therapeutics schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Biotechnologie-Branche, mit einer Differenz von 13,07 Prozentpunkten (0 % gegenüber 13,07 %). Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Egetis Therapeutics liegt bei 68,29, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Egetis Therapeutics verläuft derzeit bei 5,18 SEK, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,55 SEK, was einem Abstand von +7,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 5,67 SEK angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Egetis Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".