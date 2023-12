Efg International Adr Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Efg-Aktie wird derzeit mit einer positiven Bewertung von "Gut" eingestuft. Der Aktienkurs liegt bei 10,54 CHF, was einem Abstand von +8,77 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 9,69 CHF entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,38 CHF, was einer Differenz von +1,54 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung, da die Rendite der Efg-Aktie um 27 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Finanzen"-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,95 Prozent verzeichnet, liegt die Efg-Aktie mit 27,6 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Efg als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,52 insgesamt 43 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 23,56 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher erneut die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale, da weder positiven noch negativen Ausschläge verzeichnet wurden. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Efg bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.