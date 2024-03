Effnetplattformen Holding AB Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Effnetplattformen liegt der RSI7 bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 63,01. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -18,57 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses von 5,48 SEK mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,73 SEK. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von -14,24 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen über Effnetplattformen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Effnetplattformen ein "Neutral"-Wert.