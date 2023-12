Effector Therapeutics Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Effector Therapeutics liegt bei 91,16, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,98 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Einschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Effector Therapeutics veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Effector Therapeutics langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 positive Bewertungen abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,33 USD, was einer Erwartung von 1071,17 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben einen Einfluss auf die Stimmung und Einschätzungen für Aktien. Bei Effector Therapeutics wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, die mit einer negativen Stimmungsänderung einhergeht. Dadurch ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht".