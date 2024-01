Effector Therapeutics Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Einschätzung der Aktienkurse für Effector Therapeutics basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut Analysten sind die Kommentare zu Effector Therapeutics in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Effector Therapeutics insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 4,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 827,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 0,467 USD eine Entfernung von -24,68 Prozent vom GD200 (0,62 USD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,53 USD. Da der Abstand -11,89 Prozent beträgt, wird auch hier ein "Schlecht"-Signal verzeichnet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Effector Therapeutics beträgt 9,92 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI führt zu einer neutralen Einstufung.

Insgesamt ergibt sich für Effector Therapeutics eine durchwachsene Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden, wobei die Stimmung der Anleger als negativ eingestuft wird, während die Analystenmeinungen und die technische Analyse eher positiv ausfallen.