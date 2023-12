Effecten-Spiegel Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Effecten-spiegel Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,52 Prozent auf, was 4,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Redaktion sie als "Schlecht"-investment einstuft, da sie im Vergleich zu anderen Optionen unrentabel ist.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7 liegt bei 55,56 und der RSI25 bei 48,39, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,09 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 10,1 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -8,93 Prozent führt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von -0,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Neutral"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Effecten-spiegel 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 48,78 deutlich niedriger ist. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.