Eestech Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "HNR Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Eestech wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,71 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 33,33 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Eestech in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von uns ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment stand die Aktie von Eestech zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies, zusammen mit den positiven Themen, die den Meinungsmarkt in den letzten Tagen beschäftigt haben, führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eestech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 0,1 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,069 USD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,06 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Eestech-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.