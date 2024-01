Eestech Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Eestech-Aktie zeigt eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,09 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,0863 USD liegt, was einer Abweichung von -4,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 0,06 USD, ergibt sich eine positive Abweichung von +43,83 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Eestech liegt bei 15,97, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 11,04 auf eine positive Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Eestech in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion und der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eestech daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein gemischtes Bild wider. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, zeigten sich in den letzten Tagen vermehrt negative Themen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion. Zusammenfassend wird die Aktie von Eestech bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.