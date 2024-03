Eenergy Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analysten bewerten die Aktie von Eenergy auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12 GBP, was einer Erwartung von 69,01 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 7,1 GBP, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Eenergy zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag 23,48 Prozent über diesem Durchschnitt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Eenergy auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.