Eenergy Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Analysten bewerten die Aktie von Eenergy langfristig gesehen als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Eenergy, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 12 GBP erwartet. Dies entspricht einer Erwartung von 62,16 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 7,4 GBP liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von - beispielhaft - 7 Tagen. Der RSI der Eenergy liegt bei 29,41, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,72 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Eenergy eingestellt waren. Es gab an zwei Tagen hauptsächlich positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An 12 Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Eenergy daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 5,17 GBP für die Eenergy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,4 GBP, was einem Unterschied von +43,13 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin und führen zu einer insgesamt guten Bewertung für die Eenergy-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.