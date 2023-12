Edwards Lifesciences Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Im Fall von Edwards Lifesciences liegt das KGV mit einem Wert von 28,06 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 72 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 98. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Einschätzung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Beurteilung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In Bezug auf Edwards Lifesciences zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was wiederum zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung auf Basis des Sentiments und des Buzz.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Edwards Lifesciences im vergangenen Jahr eine Rendite von -5 Prozent erzielt, was 27,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0,11 Prozent, wobei Edwards Lifesciences aktuell 5,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Edwards Lifesciences mit 0 Prozent 89,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher eine negative Bewertung erhält.