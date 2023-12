Edwards Lifesciences Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edwards Lifesciences liegt derzeit bei 28,06 und damit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung, was bedeutet, dass kurzfristig weder Kursrücksetzer noch Kursgewinne zu erwarten sind.

Die Langzeiteinschätzung der Analysten für die Aktie von Edwards Lifesciences ist positiv. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 5 die Aktie als "Gut", während 4 sie als "Neutral" einstufen. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 91,67 USD, was einer Erwartung in Höhe von 20,88 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Edwards Lifesciences ist hingegen negativ, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Die überwiegend negativen Kommentare und Themen in den letzten zwei Tagen führen zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Betrachtung. Auf der Ebene der Handelssignale erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Edwards Lifesciences, wobei sie fundamental unterbewertet ist, aber von den Anlegern negativ bewertet wird.