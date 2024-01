Edwards Lifesciences Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Edwards Lifesciences ist in den sozialen Medien und Diskussionsforen insgesamt sehr negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Unternehmens führt. Bei der Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien wurden 7 negative und 0 positive Signale festgestellt, was zu der Schlussfolgerung einer schlechten Anleger-Stimmung führt.

Die Einschätzung von Analysten hingegen ist insgesamt positiv, mit 5 positiven, 4 neutralen und keinen negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 91,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 21,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält Edwards Lifesciences eine positive Gesamtbewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 78,87 USD, während der aktuelle Kurs bei 75,67 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 69,66 USD, was einem positiven Abstand von 8,63 Prozent entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Edwards Lifesciences-Aktie beträgt gegenwärtig 0 Prozent, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine negative Bewertung. Die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs wird daher als "schlecht" eingestuft.