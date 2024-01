Edvantage Holdings Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Edvantage war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird entsprechend ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird zunächst der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage betrachtet, der aktuell bei 20,69 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation der Edvantage-Aktie hinweist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Edvantage also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diese Stufe.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, der aktuell ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 liegt, jedoch nur in geringem Maße. Somit ergibt sich insgesamt auch hier eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie Edvantage.