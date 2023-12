Edvantage Holdings Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Edvantage wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass Edvantage weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 52,33 liegt. Insgesamt erhält das Edvantage-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Edvantage in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden sowohl positive als auch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Somit erhält die Edvantage-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Edvantage bei 2,47 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,48 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,4 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,46 HKD, was einen Abstand von +0,81 Prozent zur Aktie bedeutet, und auch hier wird die Gesamtnote "Neutral" vergeben.