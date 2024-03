Edvance Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von Edvance hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von -12,81 Prozent liegt Edvance um mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" konnte Edvance mit einer Rendite von 4,96 Prozent deutlich punkten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Edvance mit 0 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs nur leicht unter dem Mittelwert von 0,47 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik von Edvance von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Edvance positiv eingeschätzt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,88 liegt die Bewertung um 36 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Edvance liegt bei 35,71, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".