Edvance Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Aktie von Edvance zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,76 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,395 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -48,03 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,81 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -51,23 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Edvance, was zu einer negativen Differenz von -5,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Edvance-Aktie zeigt einen Wert von 73 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 75,69 deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Edvance in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. Die Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Dividendenpolitik, der Relative Strength Index und die Anleger-Stimmung eine eher negative Einschätzung der Edvance-Aktie.

Edvance kaufen, halten oder verkaufen?

