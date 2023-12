Edvance Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Edvance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,75 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,475 HKD weicht somit um -36,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,77 HKD) liegt mit einer Abweichung von -38,31 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Edvance eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 5 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" wird die Aktie somit als unrentables Investment eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Edvance-Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

In fundamentalen Zahlen betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 32, was bedeutet, dass die Börse 32,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Edvance zahlt. Dies ist 39 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche, wodurch der Titel als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft wird.