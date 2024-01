Educational Development Aktie: Das ist ein Knall!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um eine Aktie. In Bezug auf Educational Development hat sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig zeigt die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Educational Development derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Educational Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,18 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche einer Underperformance von -68,59 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Educational Development in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich hingegen eine unterbewertete Aktie, da das KGV aktuell bei 11,32 liegt und somit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält Educational Development in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.