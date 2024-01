Educational Development Aktie: Was noch aussteht!

Die Educational Development-Aktie wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 1,22 USD gehandelt. Dies bedeutet, dass der Kurs 14,08 Prozent unter dem GD200 (1,42 USD) liegt, was charttechnisch als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 0,94 USD. Dies entspricht einem Kurs, der um 29,79 Prozent über dem GD50 liegt, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs der Educational Development-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist die Aktie von Educational Development ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,32 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Händler" (36,85) ist dies eine 69-prozentige Unterbewertung, was aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Unter Berücksichtigung der Branchenvergleiche hat die Aktie von Educational Development im letzten Jahr eine Rendite von -73,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite um 83,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur Branche "Händler" bei -3,42 Prozent und somit 69,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Educational Development ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.