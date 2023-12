Educational Development Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Educational Development als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Educational Development-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 46,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 55,56, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz weist die Aktie von Educational Development in den vergangenen Monaten eine geringe Diskussionsintensität im Netz auf. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Kommunikation im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Educational Development als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Educational Development im vergangenen Jahr eine Rendite von -72,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 67,37 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" beträgt -17,32 Prozent, wobei Educational Development aktuell 54,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Educational Development derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -5,6 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Händler" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.