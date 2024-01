Educational Development Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse von Educational Development zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,2 USD liegt, was einer Abweichung von -17,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,93 USD, was einer Abweichung von +29,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Educational Development bei 11 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 36 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erfolgt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Themen zu Educational Development in sozialen Medien veröffentlicht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Educational Development bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.