Educational Development Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Aktie von Educational Development hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,54 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,92 USD, was einem Unterschied von -40,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,94 USD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (-2,13 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Educational Development gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Hinsichtlich der Dividende weist Educational Development eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,42 % als niedrig zu bewerten ist. Die Differenz von 3,42 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Educational Development bei 11,32, während der Branchendurchschnitt bei 37,01 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.