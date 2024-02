Educational Development Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Educational Development weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -51,21 Prozent auf, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Händler"-Branche von -7,75 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Educational Development mit einer Rendite von -43,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie von Educational Development laut Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet neutral ist. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Educational Development ein Verhältnis von Dividende und Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -3,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Händler" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Educational Development eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Educational Development derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,29 USD, womit der Kurs der Aktie (1,81 USD) um +40,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,42 USD zeigt eine Abweichung von +27,46 Prozent, was ebenfalls einem "Gut"-Wert entspricht. Zusammenfassend erhält die Aktie daher das Rating "Gut".