Rödental (ots) -Eduard Meisner und Sergej Djacenko, E-Commerce-Experten und Gründer der ECOMMastery, haben es sich zur Aufgabe gemacht, Onlineshops mit Verkaufspsychologie und Conversion-Optimierung zum Erfolg zu führen. Mit ihrer Agentur wurden sie einer der Gewinner des "German Web Award 2023". Die renommierte Auszeichnung würdigt jedes Jahr die besten Webagenturen für ihre herausragenden Leistungen in den verschiedenen Unternehmensbereichen. Zu den Preisträgern zählen Freelancer, kleine und mittlere Agenturen sowie Großkonzerne.Geschäftsführer Eduard Meisner: "Unser Engagement und unsere Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen, haben trotz des wachsenden Wettbewerbs dazu beigetragen, dass wir bei den diesjährigen Awards überzeugen konnten. Wir sind stolz darauf, als Preisträger für unsere Expertise und unsere Bemühungen im Bereich E-Commerce gewürdigt worden zu sein."Mit mehr als 2.000 Bewerbungen sind die German Web Awards eine der wichtigsten Honorierungen für Web- und Online-Agenturen in der DACH-Region. Ausgezeichnet werden Agenturen aus verschiedenen Branchen, die außergewöhnliche Leistungen in den Bereichen Webdesign, E-Commerce, Online- und Social-Media-Marketing, Softwareentwicklung, Foto- und Videoproduktion, Copywriting, SEO und Recruiting erbringen. Indem sie Qualitätsstandards setzen, tragen die Preisträger maßgeblich zur Verbesserung des Marktes für digitale Dienstleistungen bei.Die Bewertung der Agenturen erfolgt anhand eines Gesamtbewertungssystems, das die drei Hauptkriterien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit berücksichtigt. Dabei werden die beiden letztgenannten Aspekte mit einem höheren Gewicht versehen, da sie bei der Bewertung eine größere Rolle spielen. Um eine faire Bewertungsgrundlage zu schaffen, erfolgt die endgültige Bewertung basierend auf 40 Bewertungsfragen durch ein internes Team des German Web Awards. So lassen sich subjektive Verzerrungen bei der Beurteilung der teilnehmenden Agenturen auf ein Minimum reduzieren."Wir freuen uns sehr, uns mit unserer Leistung bei den diesjährigen Awards weiter von der Konkurrenz abgesetzt zu haben - so können wir uns aus der Fülle digitaler Angebote noch deutlicher hervorheben. Deshalb danken wir unserem engagierten Team und unseren treuen Kunden für deren Unterstützung bei der Erreichung dieses Meilensteins", so Geschäftsführer Sergej Djacenko.