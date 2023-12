Edp Energias De Portugal Adr Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Edp - Energias De Portugal-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +4,17 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um 11,5 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Edp - Energias De Portugal liegt bei 27,42, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung in sozialen Netzwerken zeigt, dass es in den vergangenen Tagen überwiegend positive Stimmungslagen gab. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in die positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung der Edp - Energias De Portugal-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments, wobei die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating und die Stimmung in sozialen Netzwerken ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.