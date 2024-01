Edoc Acquisition Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Edoc Acquisition Corp":

Die Edoc Acquisition-Aktie wird derzeit von der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 11,21 USD, während der Aktienkurs selbst bei 11,56 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +3,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 11,56 USD erreicht, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Edoc Acquisition eingestellt waren. Es gab in den letzten acht Tagen hauptsächlich positive Themen, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Edoc Acquisition derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Edoc Acquisition-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.