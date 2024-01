Edoc Acquisition Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Edoc Acquisition Corp":

Die Analyse des Sentiments und Buzzes um die Aktie von Edoc Acquisition hat interessante Erkenntnisse geliefert. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger zeigten an insgesamt drei Tagen eine neutrale Einstellung. Aktuell sind vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Edoc Acquisition bei 11,23 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 11,59 USD und baute damit einen Abstand von +3,21 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine Differenz von +0,17 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Edoc Acquisition-Aktie zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 25 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Edoc Acquisition.