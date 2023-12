Editas Medicine Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen die Aktie von Editas Medicine analysiert. Davon bewerteten 2 Analysten die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Editas Medicine-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen ergibt, liegt bei 16,17 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 56,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 10,35 USD. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie von Editas Medicine eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Editas Medicine zeigen keine eindeutigen Signale in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen zur Aktie. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert besprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Editas Medicine bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Weitere weiche Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigen, dass Editas Medicine in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für Editas Medicine ein "Neutral"-Wert.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Editas Medicine von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.