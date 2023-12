Editas Medicine Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Editas Medicine 2 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu Editas Medicine. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 10,49 USD und erwarten eine Entwicklung von 54,12 Prozent, wodurch sich ein mittleres Kursziel von 16,17 USD ergibt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Editas Medicine-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Editas Medicine.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite für Editas Medicine im letzten Jahr 2,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 19,37 Prozent, wobei Editas Medicine aktuell 13,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Editas Medicine liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,49 %. Aufgrund dieser Differenz wird auch die Dividende als "Schlecht" eingestuft.