Edisun Power Europe Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Edisun Power Europe verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,72 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich der "Versorgungsunternehmen" liegt die Performance der Edisun Power Europe um 8,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,03 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt ebenfalls 4,03 Prozent, und die Edisun Power Europe liegt aktuell 8,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt ("Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler") wird die Edisun Power Europe als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 18,22, was einen Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 393,26 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger äußerten sich insgesamt positiv über das Unternehmen Edisun Power Europe, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Edisun Power Europe liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und daher wird eine Bewertung als "Schlecht" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 45 auf, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".