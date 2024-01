Ediston Property Investment Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI bestimmt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Aktie der Ediston Property Investment Co PLC, so liegt der aktuelle Wert bei 71. Dies weist darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Ediston Property Investment Co PLC weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie der Ediston Property Investment Co PLC.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Ediston Property Investment Co PLC in den letzten zwölf Monaten ergibt ein insgesamt "Gut"-Rating aufgrund von 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen. Für die langfristige Einstufung wird daraus ein "Gut" abgeleitet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ediston Property Investment Co PLC. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 80 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,28 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ediston Property Investment Co PLC mit 68,8 GBP +4,12 Prozent vom GD200 (66,08 GBP) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 69,18 GBP, was zu einem Abstand von -0,55 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ediston Property Investment Co PLC-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Ediston Property Investment Co PLC zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.