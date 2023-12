Ediston Property Investment Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI der Ediston Property Investment Co PLC-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 53, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 48,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Ediston Property Investment Co PLC.

Die Analysten bewerten die Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 15,94 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Ediston Property Investment Co PLC von 69 GBP einen Abstand von +4,69 Prozent zum GD200 (65,91 GBP), was als "Neutral"-Signal zu bewerten ist. Der GD50 liegt bei 69,14 GBP, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Stimmung für die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie der Ediston Property Investment Co PLC aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen weiterhin mit einem "Neutral"-Rating versehen.