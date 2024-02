Edison Lithium, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Edison Lithium wird bei einem Niveau von 50 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 75 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Edison Lithium Aktie können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden, indem die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung ausgewertet werden. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Edison Lithium-Aktie 0,24 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,18 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Edison Lithium-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Edison Lithium diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen ebenfalls die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.