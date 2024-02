Edison Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Edison hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um -5,2 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Edison im Branchenvergleich eine Outperformance von +2,06 Prozent erzielt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,2 Prozent im letzten Jahr, und Edison lag 2,06 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Edison in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz hat die Aktie von Edison in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität in der Diskussion gezeigt. Daher erhält Edison in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Edison führt.

Die Analysten bewerten die Edison-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Edison aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 91,64 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,9 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse erhält Edison eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie nahe dem letzten Schlusskurs liegen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 91,35 USD, was einer Abweichung von -2,51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (89,06 USD) entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 90,95 USD, was einer Abweichung von -2,08 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt wird Edison auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.