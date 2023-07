Edison Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Für die Aktie Edison stehen per 30.06.2023, 19:45 Uhr 69.24 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Edison zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Die Aussichten für Edison haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Edison mit einem Wert von 16,55 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Stromversorger" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 180,29 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Edison in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Edison wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Edison-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 5 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Edison vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (70,38 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 2,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 68,57 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Edison eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.