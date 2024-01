Edison Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Analystenbewertung für die Aktie von Edison in den letzten zwölf Monaten ergab eine Einstufung von 1 "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht". Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Edison. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 70,38 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,12 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 16,55, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 129 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie von Edison im vergangenen Jahr eine Rendite von 9 Prozent erzielt, was 40,91 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt 49,9 Prozent, was bedeutet, dass Edison aktuell 40,91 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 68,74 USD für die Edison-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 71,17 USD, was einer Differenz von +3,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 67,76 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+5,03 Prozent) liegt und daher zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Edison insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den Bewertungen der Analysten.