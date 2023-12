Edison Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Edison wird einer eingehenden Analyse unterzogen, um ihre Entwicklung und Bewertung zu bestimmen. Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über einen Zeitraum von 200 Handelstagen. Aktuell liegt dieser Wert bei 68,53 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 71,91 USD (+4,93 Prozent) liegt und daher zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 66,05 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+8,87 Prozent) und somit zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Edison nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV von 16,55 insgesamt 87 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger", der bei 124,84 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die Einschätzung von Analysten zeigt, dass von insgesamt 8 Bewertungen 1 als "Gut", 5 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem neutralen Gesamtrating führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von Analysten festgelegt wurde, liegt bei 70,38 USD, was zu einem Abwärtspotential von -2,13 Prozent führt und somit zu einer neutralen Empfehlung für die Aktie führt.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Edison-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche erzielt hat, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die Edison-Aktie auf Basis der technischen, fundamentalen und Branchenvergleichsanalyse eine positive Gesamtbewertung.