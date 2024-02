Edison Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Edison in den sozialen Medien. Die Diskussionen zeigten weder eine übermäßig positive noch negative Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung von der Redaktion führte. Die Häufigkeit der Beiträge deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Edison insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dabei setzen sich diese Meinungen aus 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es in den letzten Monaten keine Aktualisierungen von den Analysten gab, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognosen ein Aufwärtspotenzial von 6,85 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten beiden Wochen wurde besonders positiv über Edison diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Edison bei 68,24 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 65,38 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

Insgesamt erhält die Aktie von Edison somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Sentiments, der Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse.