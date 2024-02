Edison Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Edison-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 68,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 67,95 USD weicht um -0,12 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (68,67 USD) weist mit einem Unterschied von -1,05 Prozent zum letzten Schlusskurs auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält die Edison-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Edison eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Edison diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell dominieren ebenfalls vor allem positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Edison insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Edison in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.