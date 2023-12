Edison Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Edison verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,72 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche, die im Durchschnitt um 64,82 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -58,11 Prozent für Edison. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 64,82 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Edison um 58,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Edison von Analysten als "Neutral"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 5 Neutral und 2 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Edison vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 70,38 USD, was einer Erwartung von 4,07 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 68,37 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs (67,62 USD) eine Abweichung von -1,1 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 64,67 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Edison gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.