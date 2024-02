Edison Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Edison zeigt eine Rendite von -3,14 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen", was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Multi-Dienstprogramme"-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -1,9 Prozent, wobei Edison wiederum 1,24 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse von Research-Analysten ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 5 neutrale und 2 negative Bewertungen für die Aktie von Edison. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenbewertungen für Edison. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 91,75 USD, verglichen mit dem aktuellen Schlusskurs von 87,32 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 5,07 Prozent hinweist. Insgesamt erhalten die Analysten daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Edison.

Die aktuelle Dividendenrendite für Edison beträgt 3,74 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,67 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Edison eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Edison zeigt eine Ausprägung von 65,79, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie von Edison.