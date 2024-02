Edion Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Edion betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 73,58 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Edion derzeit überkauft ist und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird.

Des Weiteren lässt sich die Aktie von Edion auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die durchschnittliche Aktivität weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, sodass eine "Neutral"-Einstufung erforderlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Edion in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse vergleichen wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1478,12 JPY mit dem aktuellen Kurs von 1503 JPY. Dies ergibt eine Abweichung von +1,68 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Hier liegt der letzte Schlusskurs von 1555,5 JPY ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Edion auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend darauf und in Zusammenfassung der Bewertungen kommt unsere Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Somit ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Edion bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.