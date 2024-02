Edion Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Aktie von Edion hat in letzter Zeit einen Kurs von 1523 JPY erreicht, was einer Abweichung von -2,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,16 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet kann die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Edion wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, und daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Edion von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab eine überwiegend negative Anleger-Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Edion beträgt aktuell 57,41 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie von Edion in diesem Punkt der Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.