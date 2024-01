Edify Acquisition Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Edify Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Edify Acquisition zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 10,68 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs bei 11,15 USD liegt, was einem Abstand von +4,4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,91 USD, was einer Differenz von +2,2 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Edify Acquisition-Aktie. Der RSI7 liegt bei 13,33 und der RSI25 bei 10,53, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb dabei unverändert. Insgesamt erhält Edify Acquisition daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen führt zu der Einschätzung "Schlecht", da insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".