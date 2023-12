Edify Acquisition Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Edify Acquisition Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Edify Acquisition heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 16 Punkten, was darauf hinweist, dass Edify Acquisition überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz und liegt bei 14,29, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung rund um Edify Acquisition hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend negative Themen und Meinungen zum Wertpapier geäußert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für Edify Acquisition.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Edify Acquisition derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass der Aktienkurs sich im neutralen Bereich befindet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Relative-Stärke-Index auf 7- und 25-Tage-Basis sowie die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien und die technische Analyse darauf hindeuten, dass Edify Acquisition derzeit als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.